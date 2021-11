Federbeton: pronti per la ripartenza con soluzioni sostenibili

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - L'industria del cemento e del calcestruzzo è pronta per la ripartenza con "soluzioni innovative e sostenibili". Lo afferma il presidente di Federbeton, Roberto Callieri, presentando la rivista 'IIC L'industria italiana del cemento', a Made Expo di Milano.

"L'industria del cemento è uno dei propulsori dell'industria delle costruzioni, che è un settore fondamentale di fronte a ogni ripartenza", sostiene il presidente della Federazione di settore aderente a Confindustria. "Il nostro sforzo è di sviluppare soluzioni costruttive come filiera - sottolinea Callieri - che siano performanti in maniera sempre più rispondente alle esigenze del mercato e, allo stesso tempo, con un forte occhio alla sostenibilità". In questo scenario, Federbeton rilancia la storica rivista 'L'industria italiana del cemento', che per 80 anni ha raccontato la storia delle costruzioni del paese. Dopo una sospensione dal 2010 al 2020, la rivista riparte con l'ambizione di restituire al cemento "la dignità che merita", spiega Callieri. Protagonista del processo di modernizzazione dell'Italia nel Novecento, il cemento è stato raccontato da IIC L'industria italiana del cemento, attraverso gli 854 numeri editi fino al 2010. L'edizione della ripartenza, che porta in copertina il numero 855, racconta cosa è successo nell'ultimo decennio. (ANSA).