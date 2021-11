L'Inter torna in corsa scudetto, batte Napoli e va a -4

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - "Per lo scudetto ci siamo anche noi". L'Inter manda un messaggio forte e chiaro alle rivali, con una prestazione di forza e di carattere che permette agli uomini di Simone Inzaghi di battere il Napoli in rimonta (3-2), sbloccandosi nei big match e soprattutto rilanciandosi in chiave scudetto: dopo la sconfitta anche del Milan, i nerazzurri sono infatti ora a -4 in classifica. In una serata di gol e spettacolo, un successo di cuore per l'Inter (alla prima vittoria stagionale in uno scontro diretto), ma anche di batticuore, perché nel finale ad Handanovic e compagni serve anche un pizzico di fortuna, venendo salvati dalla traversa e dalla scarsa mira di Mertens che, all'ultimo, spreca la palla del 3-3. Ma per i primi 70' l'Inter aveva dimostrato perché in molti la vedono ancora favorita per lo scudetto, annullando il Napoli e tornando letale in zona gol. (ANSA).