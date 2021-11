Teatro: Il delitto di Monkswell Manor tratto da A. Christie

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Un antico monastero ristrutturato e adattato a pensione da una coppia di sposi. Tuoni, fulmini, e una devastante tormenta di neve. Cinque strani clienti. Un eccentrico investigatore. Il mistero di un omicidio compiuto a Londra, ma collegato indissolubilmente a questi ospiti. E' il canovaccio de 'Il delitto di Monkswell Manor', liberamente tratto da 'Trappola per topi' di Agatha Cristie, in scena il 26 e il 27 novembre, alle 21, allo Sporting Club di Milano 2 a Segrate (Milano).

La rappresentazione teatrale, realizzata dalla compagnia 'Quarta Parete, per la regia di Augusto Zeppetelli e l'aiuto regia Laura Fantuz, ha anche lo scopo di raccogliere fondi per l'Associazione Quadrifigli onlus di Segrate che si occupa di aiutare famiglie con figli autistici. Fra gli attori Maria Coduri, Pippa Perretta, Renato Amici, Davide Spitale, Paola Cantoni, Mauro Liguori, Carmen Simeone , Gianluigi Rasca e lo stesso regista Zeppetelli.

Lo spettacolo è tra i più rappresentati della grande scrittrice inglese dal 1952 ad oggi. Zeppetelli sta curando la regia di un altro spettacolo teatrale, 'Piccoli crimini coniugali' che debutterà, sempre allo Sporting, il 14 e 15 gennaio. (ANSA).