Si schianta a folle velocità, distrugge l'auto e poi scappa

(ANSA) - BERGAMO, 20 NOV - Si è schiantato con la sua auto contro una palazzina a Bergamo, distruggendo di fatto la vettura: dopodiché si è dato alla fuga. Protagonista un automobilista che, la notte scorsa, ha affrontato la rotonda di via Carducci a velocità folle arrivando dal lungo rettilineo che porta verso il centro città e, al momento di frenare, ha perso il controllo dell'auto che è letteralmente volata in un parcheggio, abbattendo un albero e danneggiando un'auto in sosta.

Quando gli agenti della polizia locale sono arrivati sul posto, insieme a un ambulanza del 118, hanno trovato solo l'auto accartocciata con parti di motore fuori dal cofano e senza nessuno a bordo. Alla guida dell'auto c'era un ventiduenne dell'Ecuador, poi rintracciato dalla locale in ospedale. Ora sono in corso accertamento per capire se fosse sotto l'effetto di alcol o droga. (ANSA).