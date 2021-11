Omaggio a Gino Strada al Teatro Dal Verme di Milano

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Attori, cantanti, personaggi pubblici, rappresentanti delle istituzioni, ma soprattutto tante persone che l'hanno conosciuto e condiviso le stesse battaglie, hanno voluto rendere omaggio questa sera, in un teatro Dal Verme di Milano colmo in ogni ordine di posto, alla figura di Gino Strada, il fondatore di Emergency, scomparso lo scorso mese di agosto.

"Non esistono scommesse impossibili", questo il titolo della serata condotta da Fabio Fazio, in cui sul palco si sono succeduti tanti amici, da Luca Zingaretti a Neri Marcorè, da Marco D'Amore a Teresa Mannino, che hanno voluto ricordare il medico di guerra, attraverso le sue stesse parole. "Abbiamo pensato di ricordare Gino così, con le sue parole, vista la grande coerenza tra quello che diceva e quello che faceva. Lui non c'è più, ma ci sono ancora le sue parole e le cose che ha fatto e che vanno portate avanti" ha detto sul palco Simonetta Gola, moglie di Strada.

"Lui era un uomo piuttosto straordinario, per farne uno come Gino Strada ce ne vogliono tanti. Con lui non è vero che uno vale uno - ha commentato con i giornalisti il sindaco di Milano, Giuseppe Sala -. Manca tanto perché riusciva a coniugare un grande impegno personale alle parole. Ci mancherà, però l'organizzazione che ha messo in piedi, Emergency, è così strutturata che un po' la sua mancanza è attenuata".

Presenti in sala tanti amici del fondatore di Emergency, da don Gino Rigoldi a Michele Serra, da Ilda Boccassini (che entrando in teatro ha parlato di Gino Strada come "un uomo che ha scritto una pagina importante nella storia di questo Paese") a Massimo Moratti, che ha descritto il medico di guerra come una persona "unica, intelligente e coraggiosa". (ANSA).