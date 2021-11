Basket: Eurolega, Fenerbahce-Ax Milano 43-68

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Un'autentica prova di forza. L'Ax Milano domina 68-43 in casa del Fenerbahce dell'azzurro Polonara (2 punti, un fallo tecnico) e rimane da sola in testa in Eurolega (8-1 il record). E' un'Olimpia praticamente perfetta, che apre le danze con 14' paradisiaci (32-5), lasciando i turchi senza canestri dal campo per i primi 9', e poi controlla senza patemi (arrivando anche al +33, 60-27), prima di rallentare solo nell'ultimo periodo per risparmiare energie. "Abbiamo fatto una partita pazzesca - evidenzia Messina -, uno sforzo incredibile in difesa e grande presenza a rimbalzo. Sono molto felice per la mentalità che abbiamo dimostrato". Per il Fenerbahce è la peggior prova offensiva della storia in Eurolega.

Shields fa 13 ma è soprattutto la festa di Datome (11, 250/a presenza per lui in Eurolega) e Melli (6 con 6 rimbalzi e 17 di valutazione, autore di una stoppata d'autore su Hazer), accolti a Istanbul con mille onori e attenzioni. "E' una bella vittoria esterna per noi - spiega Melli - visto che abbiamo il doppio turno in Russia settimana prossima". E', in fondo, anche il riscatto di Messina contro Djordjevic, protagonista sulla panchina della Virtus Bologna del 4-0 della finale scudetto dell'anno scorso. Tempi ormai passati. Milano guarda avanti e, per ora, tutti dall'alto. (ANSA).