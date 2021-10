Sacro Profano, l'iconografia biblica riletta oggi

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Quaranta immagini che rileggono l'iconografia biblica per indagare la spiritualità dell'animo umano nell'era contemporanea: 'Sacro Profano' è la mostra personale dell'artista fotografo Roberto Rocco, curata dal critico d'arte Marco Eugenio Di Giandomenico e allestita dal 28 ottobre a Milano, nell'ex Chiesa di San Carpoforo dell'Accademia delle Belle Arti di Brera.

Dopo aver esposto nell'ambito dell'Art Basel e aver immortalato le più importanti star italiane e internazionali come Julia Roberts, Cameron Diaz, Robert de Niro, Madonna, Monica Bellucci, Claudia Cardinale e tanti altri, nel periodo della pandemia Rocco si è dedicato a una nuova produzione fotografica, realizzando 40 opere, 16 delle quali sono esposte, le altre proiettate. "Rocco si confronta con le iconografie bibliche - spiega il curatore Marco Eugenio Di Giandomenico - proponendone una rivisitazione in chiave contemporanea.

Un'attenta ricostruzione di ambienti, costumi e movenze rendono ogni fotografica una sorta di trasposizione visiva di tableau vivant a mo' di scenografie teatrali, dove l'apparente dissacrazione dell'originale impianto teologico iconografico naufraga in un nuovo percorso narrativo, in cui i temi sacri risultano per così dire 'mondanizzati', sancendone tuttavia una naturale distanza che vanifica qualunque forma di contaminazione e immergendo l'osservatore in un'esperienza estetica ed emozionale senza precedenti nel panorama dell'arte contemporanea".

La mostra si svolge nell'ambito dell'iniziativa Musica e Fotografia del Master Soundart dell'Ard&Nt Institute (Accademia di Belle Arti di Brera e Politecnico di Milano) e del Corso di Storia della Musica e del Teatro Musicale, con il coinvolgimento degli studenti che realizzeranno un'istallazione sonora ispirata alle opere dell'artista. (ANSA).