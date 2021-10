A Milano i primi Musical Awards

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Milano ospiterà i Musical Awards, il primo premio mondiale dedicato alle migliori produzioni di oltre 40 paesi. E lo farà con il Festival internazionale del musical, la cui prima edizione si terrà nel giugno 2022.

Per il debutto, visto che non ci sono state produzioni originali nel 2021, saranno assegnati solo riconoscimenti alla carriera, ma dalle edizioni successive verranno assegnati tutti e 14 i premi previsti, le guglie d'oro realizzate con il marmo di Candolia usato per il Duomo di Milano, suddivisi in varie categorie.

I vincitori saranno scelti da un creative advisory board di cui fanno parte star internazionali come Whoopi Goldberg e Lorella Cuccarini. (ANSA).