Giovane in arresto cardiaco salvato dai Carabinieri a Pavia

(ANSA) - PAVIA, 24 OTT - L'intervento provvidenziale dei carabinieri, con l'utilizzo del defibrillatore, ha salvato la vita a un giovane straniero che era a terra, non lontano dal centro di Pavia, privo di sensi e in arresto cardiaco.

I militari della sezione radiomobile della Compagnia di Pavia stavano effettuando un servizio di pattugliamento. Mentre passavano in viale Cesare Battisti, sono stati fermati da un passante che ha indicato loro il ragazzo riverso a terra. I carabinieri hanno subito avviato le procedure di rianimazione, anche con l'utilizzo del defibrillatore automatico in loro dotazione. Dopo diversi tentativi, sia pure con difficoltà, il battito cardiaco è stato ripristinato. Successivamente il giovane, di cui al momento non si conosce l'identità, è stato affidato al 118 e trasportato all'ospedale San Matteo di Pavia, dove adesso si trova ricoverato non in pericolo di vita.

Già da anni le pattuglie dei carabinieri della provincia di Pavia sono dotate di defibrillatori automatici donati dall'organizzazione di volontariato "Pavia nel Cuore" che si è anche occupata della formazione del personale dell'Arma facendolo partecipare ad appositi corsi di "primo soccorso e rianimazione tramite utilizzo del defibrillatore", nonché a corsi di aggiornamento. (ANSA).