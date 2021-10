Daniela Javarone torna madrina dei City Angels

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Daniela Javarone rientra nel suo storico ruolo di madrina dell'Associazione di volontariato City Angels nata nel 1994 per aiutare le fasce più deboli ed esposte della società Il percorso della madrina al fianco dei City Angels si era interrotto, dopo tanti anni, intorno alla fine del 2020.

"Siamo felici - commentano Mario Furlan e Bruno Bella, rispettivamente fondatore e presidente onorario dei City Angels - che Daniela Javarone abbia accettato, dietro nostra richiesta, di tornare a ricoprire il ruolo di madrina. Lo è stata dal 2004 fino alla fine dell'anno scorso, in questi dieci mesi ci è mancata. Perché dopo quasi vent'anni di solidarietà insieme ci è entrata nel cuore. Per questo le diciamo: Bentornata nella tua famiglia degli Angeli!" (ANSA).