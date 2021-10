Sabina Ciuffini madrina del festival Sguardi Altrove

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Sabina Ciuffini sarà la madrina della 28esima edizione di Sguardi Altrove Film Festival, l'appuntamento con il cinema e i linguaggi artistici al femminile, che si terrà dal 22 al 30 ottobre sia in presenza sia on line: le proiezioni in presenza si svolgeranno a Milano, all'Anteo e al Wanted Clan, mentre le proiezioni on demand saranno fruibili sulla piattaforma MYmovies.

A inaugurare la manifestazione in presenza, il corto 'Scandali segreti. Omaggio a Monica Vitti' di Cecilia Foti.

Filo rosso dell'edizione sarà la Next generation, i giovani, protagonisti di un un programma di oltre 80 titoli tra fiction e documentari provenienti da ogni parte del mondo.

Tra le opere del concorso internazionale Nuovi sguardi, il documentario delle registe Rephael Levin e Dana Keidar Levin, 'Four mothers', in anteprima europea, che racconta di quando le madri dei soldati hanno protestato contro la guerra in Libano; 'The face of violence' , documentario turco diretto da Kenan Özer ed Esra AçÕkgöz, sulle lotte di tre donne sfigurate da un attacco con l'acido nitrico, perpetrato da uomini intenzionati a porre fine alla loro "visibilità". (ANSA).