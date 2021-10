Lombardia: Aria, sventato attacco hacker a server Regione

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Un attacco hacker al datacenter della Regione Lombardia è stato sventato questa mattina dai tecnici di Aria, l'Agenzia regionale per l'innovazione e gli acquisti. Lo rende noto la stessa società, spiegando che "l'unico effetto" dell'attacco "è stato di creare difficoltà di connessione ad alcuni servizi e siti internet della Regione", mentre sono stati "protetti" i dati dei cittadini. Sul caso stanno indagando anche le forze dell'ordine.

"Questa mattina i server di Regione Lombardia sono stati oggetto di un importante attacco hacker, proveniente dall'estero. L'attacco, di tipo DDoS (Distributed Denial of Service), è terminato alle ore 15.10. Siamo riusciti a garantire la riservatezza oltre che l'assoluta protezione dei dati dei cittadini lombardi", si legge nel comunicato di Aria. "L'unico effetto dell'attacco, nelle prime ore della mattina, - prosegue la nota - è stato di creare difficoltà di connessione ad alcuni servizi e siti internet della Regione. Abbiamo comunque garantito le attività più importanti e il funzionamento di tutte le piattaforme regionali e, grazie al monitoraggio ed alla tempestività dei tecnici, è stato blindato il datacenter e implementato con ulteriori specifiche protezioni".

"Le autorità e le forze dell'ordine, in collaborazione con il Team tecnico di Aria spa hanno tempestivamente avviato le indagini per tutti gli accertamenti del caso", conclude il comunicato. (ANSA).