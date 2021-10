Debutta in scena a Milano 'Io, Steve Jobs'

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Debutta il 22 ottobre, in prima nazionale, al teatro Leonardo di Milano, 'Io, Steve Jobs', uno spettacolo di Corrado D'Elia dedicato ai mille volti del genio di Cupertino: il ribelle, l'anticonformista, l'uomo che ha saputo innestare l'anima alla tecnologia, ma anche il solitario, il visionario, il cocciuto e l'idealista.

"Il progetto - spiega Corrado D'Elia - indaga ambiti legati alla tecnologia ma anche temi in me ricorrenti: come può la tecnologia aprirci le porte della bellezza? Perché la solitudine accompagna sempre la vita dei grandi geni? Come si accompagnano vita, arte e bellezza? A cosa dobbiamo rinunciare quando inseguiamo le nostre visioni e i nostri sogni? La scienza senza bellezza non è nulla, questo ci ha insegnato Steve Jobs.

E chi si accontenta non arriva, non ce la fa. Occorre puntare sempre oltre i nostri limiti, oltre i limiti dell'immaginabile".

(ANSA).