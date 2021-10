Teatri Milano, numeri superano pre Covid

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - "Al Nazionale una media di 800 biglietti al giorno, per oltre 30.000 tagliandi già acquistati, per il musical 'Pretty Woman'. Al Lirico 'sold out' per la prima rappresentazione di 'Counting Crows' in scena il 5 aprile.

Numeri a dir poco eccezionali che superano nettamente i dati anche dei migliori periodi pre-Covid. A testimonianza che il green pass piace al pubblico degli spettacoli che lo ritiene un elemento di sicurezza". Così Matteo Forte, direttore dei teatri Nazionale e Lirico di Milano, commenta l'effetto green pass sul teatro.

"C'è grande voglia di socialità e di tornare ad assistere in sicurezza - prosegue Forte - a eventi che ci riportano a quella normalità mancata per troppo tempo". (ANSA).