Svastica con il simbolo Cgil, Atm: 'Ora sporgeremo denuncia'

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - E' "un atto inaccettabile" secondo Atm il volantino con la svastica e al centro il simbolo della Cgil lasciato sulla porta degli uffici sindacali nel deposito di San Donato dell'azienda dei Trasporti milanesi. E per questo annuncia che farà denuncia.

In un comunicato Atm condanna "fermamente" quanto è successo e "esprime solidarietà verso le Organizzazioni Sindacali e in particolare verso la CGIL". "Quello che è accaduto - sottolineano dalla società - è un atto grave, inaccettabile, per il quale l'Azienda sporgerà denuncia. Nel frattempo, da stamani Atm sta già collaborando con le Forze dell'Ordine per individuare le responsabilità quanto prima". (ANSA).