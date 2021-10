Mostre: a Gorgonzola 'Venezia Milano - Andata e Ritorno'

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Sarà inaugurata venerdì 15 ottobre, nell'ambito della sedicesima edizione di Photofestival, la mostra di Enrico Camporese 'Venezia Milano - Andata e Ritorno', curata da Ornella Roccuzzo. A Gorgonzola saranno esposte 18 fotografie in bianco e nero, per 18 modi di guardare, tra realtà e metafisica, le due città.

"Luoghi - spiegano i curatori della mostra - abitati da persone e cose. Spazi chiusi e ampi, piazze, angoli che si aprono, strade che vanno verso casa o se ne allontanano. Edifici di nome e di fatto, dove si passa, dove si sta insieme o da soli. Città, fatte di tante città, posti che emozionano e spazi senza tempo, non luoghi e geometrie perfette, edifici per accogliere o per mostrare. Venezia e Milano, due città colte non nelle loro differenze, bensì nelle loro particolarità".

La mostra, allestita a Palazzo Pirola, sarà inaugurata alle ore 18. (ANSA).