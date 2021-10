Moda: Valletta ambasciatrice di sostenibilità per Lagerfeld

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - La modella, attrice e attivista Amber Valletta è stata nominata 'Ambasciatrice di Sostenibilità' del brand Karl Lagerfeld.

"Sono entusiasta - dice Valletta, amica intima, musa e collega di lungo corso di Karl Lagerfeld - dell'opportunità di poter aiutare a far progredire il percorso di sostenibilità già iniziato in Karl Lagerfeld. È uno splendido tributo naturale a Karl, un grande innovatore. Per me, saranno sempre l'innovazione e la creatività a risolvere le sfide della moda in questo settore".

Nell'ambito della partnership, Amber lavorerà anche a stretto contatto con il Design Director Hun Kim su future iniziative sostenibili di prodotto. La sua ultima collaborazione con il brand debutterà nella Primavera/Estate 2022 e includerà modelli ready-to-wear da donna, partendo dalla capsule di accessori di inizio anno, creata con materiali sostenibili premium. (ANSA).