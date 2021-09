Intesa Sanpaolo: Wealth management e protection, le sfide

"Intesa Sanpaolo: una Wealth Management & Protection company di successo". E' questo il titolo scelto per la presentazione dei risultati del gruppo in termini di asset management, private banking e assicurazione. L'appuntamento, in diretta streaming giovedì 30 settembre alle ore 11 dalla sede di piazza Belgioso a Milano, è l'occasione per approfondire il mondo del risparmio gestito in Italia, le attività di consulenza finanziaria e private banking e le attività assicurative di Intesa Sanpaolo.

Intervengono: Rossella Locatelli, professore di economia degli intermediari finanziari presso l'Università dell'Insubria, consigliere di amministrazione e presidente comitato rischi Intesa Sanpaolo; Tommaso Corcos, amministratore delegato di Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking e responsabile divisione private banking; Nicola Maria Fioravanti, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Vita e responsabile divisione insurance; Saverio Perissinotto, amministratore delegato di Eurizon e responsabile divisione asset management.