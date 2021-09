Rapine di orologi di lusso, 4 arresti

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Quattro presunti rapinatori di orologi di pregio, due di origine franco-algerina e due centrafricana, che avrebbero messo a segno diverse aggressioni a Milano, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato.

In una delle due distinte indagini, effettuate dalla Squadra Mobile, i due presunti rapinatori avrebbero messo a segno almeno due colpi ai danni di facoltosi possessori di auto di grossa cilindrata, portando via orologi di lusso del valore rispettivamente di 120mila e 30mila euro. Nella seconda, gli investigatori hanno individuato una rete di immigrati, e in particolare gli altri due indagati, che secondo le accuse aggrediva persone nelle vie affollate della movida milanese portando via smartphone e orologi. (ANSA).