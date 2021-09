Champions: Inzaghi, dobbiamo trovare il giusto equilibrio

(ANSA) - MILANO, 27 SET - "Avevo chiesto una squadra che reagisse e che giocasse bene a calcio. Credo si siano viste queste due cose nelle prime sei partite. In più bisognerà trovare equilibrio, attacchiamo con tanti uomini, sviluppiamo tantissimo calcio ma a volte dobbiamo cercare strade meno difficili perché sbagliando qualcosa tecnicamente si prendono contropiede molto pericolosi". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della gara con lo Shakhtar Donetsk in Champions League.

"Contro Verona, Fiorentina e Atalanta abbiamo trovato qualche difficoltà. Siamo andati in svantaggio in tutte e tre ma sono molto contento della reazione della squadra- ha detto ancora l'allenatore -. Pazza Inter? Io so solo che mi diverto moltissimo a vederla giocare". (ANSA).