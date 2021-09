Bar trasformato in disco, 65 identificati e locale chiuso

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Dj, musica alta e balli e in più anche petardi fatti scoppiare vicino a un distributore di benzina: non hanno usato la discrezione gli avventori del bar ristorante Civico 108 di Asola, nel Mantovano, che ieri si è trasformato in una sorta di discoteca.

Quando sono arrivati i carabinieri, è iniziato il fuggi fuggi dei clienti: 65, molti dei quali stavano ballando a centro pista vicini e senza mascherina, o mangiavano al buffet libero, sono stati identificati. E si sta valutando la multa mentre il locale è stato immediatamente chiuso per 5 giorni dell'attività come previsto dalla normativa anti covid-19 e il gestore è stato sanzionato con ammenda di euro 400. Ed è stata fatta una segnalazione alla Prefettura che valuterà la durata della sospensione. (ANSA).