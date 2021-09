All'asta 60 foto di Mulas per fondo Mutuo Soccorso di Milano

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Sessanta opere fotografiche originali di Maria Mulas, artista sorella del fotografo Ugo, saranno messe all'asta per finanziare il Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Milano, creato nel marzo dello scorso anno per aiutare le categorie messe più in difficoltà dalla pandemia e per sostenere la ripresa.

In particolare il ricavato delle opere donate al Comune da Maria Mulas servirà per finanziare le attività culturali.

L'asta online dei lavori originali, ingrandimenti già montati, "Maria Mulas per Milano" è il titolo della mostra e dell'asta benefica, promosse da Comune di Milano-Cultura e Sotheby's. Dal 29 settembre al primo ottobre il Pac ospiterà una selezione dei suoi lavori: rittratti di personaggi come Gillo Dorfles, Lea Vergine, Lucio Amelio, Keith Haring, Pistoletto, Christo, insieme ad altre figure di rilievo nel mondo dell'arte oltre a astrazioni architettoniche, da New York a Milano e Venezia.

Le opere fotografiche originali, ingrandimenti già montati da vendere attraverso un'asta online. (ANSA).