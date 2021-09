Leolandia riparte in pieno con Halloween

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Dopo il lungo stop e poi tutte le difficoltà legate alla pandemia, dal 25 settembre Leolandia, il parco tematico del Bergamasco tra i più amati d'Italia, si trasforma e riparte in vista dell'appuntamento di Halloween, preludio alla Feste natalizie.

"Nonostante le difficoltà degli ultimi due anni, abbiamo lavorato con l'entusiasmo di sempre a una lunga stagione - afferma il presidente, Giuseppe Ira - che continuerà fino al 9 gennaio. Ancora più di prima, la nostra missione resta quella di offrire serenità e spensieratezza alle famiglie, garantendo gioia e divertimento in un contesto sicuro e ricco di servizi".

Per l'occasione il parco cambierà totalmente volto: "L'ingresso sarà animato da un gigantesco pentolone magico, mentre ad HalLEOween Town si potrà visitare l'unica città del far west infestata dai fantasmi. Risate garantite anche al Festival delle Scope Magiche, alle prese con le lezioni dell'accademia di volo". (ANSA).