Covid: calo di ricoveri in Lombardia, 443 nuovi casi

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Diminuiscono nelle ultime 24 ore in Lombardia i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-5) mentre, a fronte di 54.042 tamponi effettuati, sono 443 i nuovi positivi con il tasso di positività identico a ieri allo 0,8%.

I decessi sono stati tre (totale complessivo: 33.999).

I nuovi casi per provincia: a Milano sono stati 108, di cui 57 a Milano città; a Bergamo 29; a Brescia 67; 30 a Como, a Cremona 21; a Lecco 10.

Sette i casi registrati a Lodi, a Mantova 12, in Monza e Brianza15, a Pavia 30, a Sondrio 4 e a Varese, infine, 79.

