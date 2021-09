Scuola: solo 8 positivi al Covid a Bergamo, metà negli asili

(ANSA) - BERGAMO, 21 SET - Parte bene l'anno scolastico nella Bergamasca sul fronte dei contagi da coronavirus. Nella prima settimana di lezioni, a fronte di 1.218 tamponi eseguiti in ambito scolastico da Ats (tra il 13 e il 19 settembre), soltanto 8 sono risultati positivi: si tratta dello 0,66%.

Le classi in quarantena sono 10 in tutta la Bergamasca: quattro sono classi di scuola dell'infanzia, tre della primaria, due della secondaria e solo uno delle superiori. (ANSA).