Green pass: corteo di protesta in piazza Duomo a Milano

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Nonostante il divieto della Questura a manifestare in piazza Duomo, un gruppo di alcune centinaia di attivisti 'no green pass' si è riunito in piazza Fontana, a Milano, per protestare contro le misure di allargamento dell'obbligo del certificato verde decise dal governo. Massiccia anche la presenza delle forze dell'ordine, nell'intento di convincere i manifestanti a disperdersi. Invito disatteso dalle persone in protesta, le quali oltre ad esporre cartelli e striscioni, tra i quali uno che recita "la Costituzione è il mio green pass" e un altro "la Costituzione è sacra, forze dell'ordine tutelate il popolo sovrano", si sono fatte sentire con fischietti e trombette, intonando i cori "libertà, libertà" e "no green pass" e "giù le mani dal lavoro".

La protesta si è poi indirizzata contro il premier Mario Draghi, con cori offensivi nei suoi confronti e la richiesta a gran voce delle sue dimissioni. Dietro a uno striscione con scritto "giovani di sana e robusta Costituzione", il corteo si è poi mosso in direzione piazza Duomo, nonostante il divieto della Questura.

Il corteo non autorizzato, gestito dalle forze dell'ordine, ha poi lasciato piazza Duomo dirigendosi in via Orefici prima, e via Dante poi. Disagio a livello di traffico, con i mezzi pubblici diretti in centro bloccati a causa del corteo. (ANSA).