Milano: giovani in bici a cercare casa a prezzi accessibili

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Un tour in bicicletta per andare alla scoperta di cohousing e residenze giovanili: è 'Bike to home', l'iniziativa organizzata per il 25 settembre e il 16 ottobre da Milano 2035 per aiutare i più giovani a trovare casa a prezzi sostenibili.

A ogni tappa del tour, saranno i giovani coabitanti a presentare il luogo in cui vivono e a raccontare le attività di buon vicinato che realizzano per la comunità e il quartiere: dall'aiuto compiti al mercatino, dalla spesa sospesa alla biblioteca di condominio, dalla cura degli spazi verdi alla banca del tempo.

Milano 2035 è un progetto di Fondazione Dar Cesare Scarponi Onlus (ente capofila), Cooperativa La Cordata, Acli Milano, Università Bicocca, Politecnico di Milano, Comune di Cinisello Balsamo, MeglioMilano, Ciessevi Milano, Fondazione Cassoni, Fondazione San Carlo, Coop Tuttinsieme, Coop Genera Onlus ed è cofinanziato nell'ambito del programma Welfare in Azione di Fondazione Cariplo. (ANSA).