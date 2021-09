Mostre: alle Stelline di Milano 'I folli abitano il sacro'

(ANSA) - MILANO, 14 SET - In occasione della Milano Art Week la Fondazione Stelline di Milano ospita 'I folli abitano il sacro', personale dell'artista modenese Sergio Padovani.

Sono 26 le opere nell'esposizione curata da Pierluigi Panza che resterà visibile fino al 24 ottobre.

Nato come musicista, Padovani è poi passato alla pittura che esercita come nelle botteghe rinascimentali, creando lui stesso i colori con polveri ma anche materiali contemporanei come bitume e resine. E del resto la sua pittura è insieme antica e contemporanea con rimandi all'arte fiamminga ma anche riferimenti all'oggi.

"Quello di Sergio Padovani - ha spiegato la presidente della Fondazione Stelline Pier Carla Delpiano - è un percorso artistico unico, che travalica i confini di una disciplina per approdare a un'altra. E quindi "ci fa molto piacere possa rientrare nel palinsesto della Milano Art Week. Iniziativa civica cui la Fondazione aderisce ogni anno e, questa volta, con ancora più entusiasmo, visto il simbolo di ripartenza e rinascita che rappresenta nell'attuale momento storico".

"Sostenere la pittura significa anche darle occasioni" ha aggiunto Antonio Menon, collezionista e fondatore di The Bank Contemporary Art Collection che ha collaborazione con le Stelline alla realizzazione dell'esposizione. (ANSA).