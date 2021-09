Milano: Fdi, sit-in e 'abbattimento' pista ciclabile Baires

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Annuncia un "clamoroso gesto di protesta" Fratelli d'Italia contro la discussa pista ciclabile di corso Buenos Aires a Milano.

Una delegazione di candidati ha in programma un sit-in per mercoledì prossimo nel tratto più centrale della strada alle 12:30 e appunto il "gesto di protesta nei confronti della pista ciclabile da poco allestita dall'attuale amministrazione (uscente!) del Sindaco Giuseppe Sala" spiega un comunicato che annuncia "Fratelli d'Italia "abbatte" la pista ciclabile della discordia'.

Non si tratta di una contrarietà alle piste ciclabili, sottolinea il partito nella nota, ma di mettere "in evidenza il pressapochismo e la totale mancanza di logica con le quali questo intervento è stato realizzato. Per non parlare, poi, dell'evidente pericolosità dell'ultimo manufatto di cemento, letteralmente 'buttato' in mezzo ad un'arteria di grande scorrimento. (ANSA).