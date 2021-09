Dal Comune di Milano voucher per andare a teatro e al cinema

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Si chiama 'Milano che spettacolo' la campagna di comunicazione ideata dal Comune per stimolare il pubblico a tornare a teatro, al cinema e ai concerti, che prevede però anche degli incentivi economici, ovvero dei voucher da cinque o 15 euro che gli spettatori potranno usare come sconto ai biglietti d'ingresso.

L'iniziativa varrà dal 24 ottobre al 7 novembre e il coordinamento e l'organizzazione sarà curata da Agis Lombarda, di concerto con Palazzo Marino. Potranno chiedere di aderire tutte le realtà del settore che hanno spettacoli in quei giorni.

E sempre Agis creerà un sito da cui si potranno scaricare i voucher: quelli da 15 euro serviranno per acquistare biglietti con un costo superiore a quella cifra, altrimenti si potranno utilizzare quelli da cinque, come nel caso del cinema.

L'idea, ha spiegato l'assessore alla Cultura presentando il progetto ai rappresentanti del settore, parte dalla consapevolezza che quello dello spettacolo dal vivo è "un contesto molto provato, dove dal 24 febbraio 2020 si sono susseguiti tanti mesi di chiusura che hanno determinato una situazione critica".

La campagna di comunicazione ha come claim 'Tornare dal vivo conviene' : da fine ottobre apparirà su 550 impianti a led o statici, 140 totem, 100 manifesti nelle metro e 260 per la città, senza contare i social.

Al momento sono a disposizione novemila voucher da 5 euro e tremila da 15, ma la speranza dell'assessore è che possano aggiungersi altri sponsor, rendendo possibile aumentare il numero. "Crediamo che questo - ha concluso - possa avere un valore nello stimolare lo spettacolo dal vivo in città". (ANSA).