Per Franciacorta doppio appuntamento con il Festival in cantina

Nei fine settimana 11-12 e 18-19 settembre 65 cantine, aderenti al Consorzio di Franciacorta, apriranno le loro porte per accogliere visitatori e winelovers che potranno vivere le numerose iniziative ed esperienze enogastronomiche in programma. Si tratta della dodicesima edizione del “Festival Franciacorta in Cantina” organizzato dal Consorzio Franciacorta. Numerose anche le iniziative culturali e sportive tra monasteri, castelli e antichi borghi, suggerite dall’associazione “La strada del Franciacorta” per immergersi nel territorio anche a piedi o in bicicletta.

Le cantine abbineranno a visite guidate, degustazioni, picnic in vigna, cene sotto le stelle con la presenza di chef del territorio e non solo. Dai piatti gourmet, alle pizze d’autore ai classici barbecue. In programma anche masterclass guidate da enologi e sommelier per approfondire la conoscenza delle vecchie annate di Franciacorta. Numerosi i ristoranti della zona che propongono uno speciale menu dedicato al Festival e le proposte di pacchetti turistici con pernottamento sul territorio.

Il Festival si svolge in due diverse date per consentire una migliore fruizione delle proposte e degli spazi, nel pieno rispetto delle attuali norme di sicurezza sanitaria. La prenotazione delle visite in cantina e della attività in programma, è obbligatoria. “Il festival segna un momento positivo di ripresa e di ritorno degli appassionati nelle nostre cantine per vivere la bellezza, la cultura e i sapori del territorio” afferma il presidente del Consorzio, Silvano Brescianini.

Inoltre, dal 10 al 24 settembre, presso la sede del Consorzio Franciacorta a Erbusco (Bs), si terrà la Mostra fotografica "Donne ConTurbanti" di Guido Taroni a sostegno di DeediVita - un’iniziativa nata nel 2016 da una collaborazione tra la storica azienda tessile Mantero e l’Ospedale San Raffaele per la creazione di un turbante speciale dedicato a tutte le donne in cura per una patologia oncologica.