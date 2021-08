Il sottosegretario Sibilia: 'Grazie ai nostri eroici vigili del fuoco'

"Proseguirà per tutta la notte il duro ed encomiabile intervento dei Vigili del Fuoco, che dopo avere evacuato il palazzo di via Antonini a Milano e domato le fiamme, ora stanno entrando in ogni appartamento per le necessarie verifiche". Lo rende noto il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, sottolineando che "si tratta di un lavoro che si sta svolgendo in condizioni estreme: ogni operatore dispone di ossigeno per appena 12 minuti, poi deve lasciare il posto ad altri, in ambiente proibitivo con temperatura altissima e in assenza di energia elettrica. Per velocizzare le ispezioni si sta provvedendo a predisporre un impianto di illuminazione delle aree. Sto seguendo le operazioni dai primi momenti del disastro e sono in contatto con il dirigente vicario dei Vigili del Fuoco di Milano, l'ingegner Felice Iracà, sul posto con una squadra di validi e valorosi professionisti, che voglio qui ringraziare pubblicamente, che da ore stanno dimostrando una eroica tenacia, mettendo a repentaglio la propria incolumità". "L'innesco del rogo - conclude Sibilia - è da accertare ma sembrerebbe che la veloce propagazione delle fiamme sia legata al cappotto termico dell'edificio, il rivestimento esterno dell'edificio".