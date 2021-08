K-way collabora con Yves Saint Laurent Rive Droite

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Dopo la capsule con Maria Carla Boscono, il marchio K way - nato a Parigi nel 1965 e ora nelle mani italiane di BasicNet- è stato scelto da Anthony Vaccarello per una collaborazione con Saint Laurent Rive Droite.

Lo stilista ha reinterpretato la celebre giacca K-Way in una versione in edizione limitata, con una stampa tramonto all-over.

Il modello è unisex e realizzato in tessuto ripstop idrorepellente e antivento con cuciture interne termonastrate.

La giacca sarà disponibile esclusivamente nei negozi Saint Laurent Rive Droite di Parigi e Los Angeles e su ysl.com/rive-droite. (ANSA).