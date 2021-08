Con La Verdi 'C'era 100 volte Astor'

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Nel centenario della nascita di Astor Piazzolla, laVerdi torna sul palco di Estate Sforzesca domenica 29 agosto con 'C'era una volta Astor', uno spettacolo ideato da Alessandro Cerino in omaggio al padre del Nuevo Tango.

In scena, nel cortile delle Armi del Castello Sforzesco, la voce di Daniela Panetta e la batteria di Tony Arco, in un programma di brani di Piazzolla, a cui fanno da cornice due composizioni originali di Alessandro Cerino: si tratta di Astor Forever e Astor Thanks, prologo ed epilogo di un concerto pensato per ascoltare capolavori come Oblivion, Solitude, Escualo e Los Pajaros perdidos. (ANSA).