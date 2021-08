Inter, Inzaghi: 'Abbiamo cercato di convincere Lukaku'

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - "E' stata una partenza inaspettata.

Con Marotta e Ausilio, abbiamo cercato di convincerlo ma Lukaku e' venuto da me e mi ha detto che il Chelsea era il suo sogno.

Gli abbiamo parlato per un giorno e mezzo", racconta l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi in merito alla decisione di Lukaku di andare al Chelsea. "Ci ha parlato con grande educazione e rispetto, è un giocatore straordinario e un ragazzo splendido", conclude Inzaghi. (ANSA).