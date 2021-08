Infastidito dalla grigliata,lancia bottiglie pomodoro sui vicini

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Infastidito dai fumi generati dalla grigliata di Ferragosto nel piazzale condominiale, ha iniziato a lanciare in direzione degli ignari commensali, tra cui anche donne e bambini, decine di bottiglie contenenti salsa di pomodoro. Per questo un uomo è stato denunciato per lesioni aggravate, getto pericoloso di cose e danneggiamento.

E' accaduto a San Fermo, nel Varesotto, nel pomeriggio del 15 agosto. Le volanti della Polizia di Stato di Varese sono state chiamate per un grosso parapiglia tra due famiglie di origini straniere. Sul posto, l'attenzione dei poliziotti è stata immediatamente attirata dal rumore fragoroso di bottiglie di vetro che esplodevano al suolo e dalle urla rabbiose di alcune persone provenienti dall'androne di un condominio. Allertati i rinforzi, gli agenti hanno subito individuato il responsabile del lancio di bottiglie, un tunisino di 55 anni, che ha brandito contro di loro un asse di legno. Il bilancio finale è di qualche ferito lieve e il danneggiamento di due automobili parcheggiate.

Condotto in Questura, il tunisino è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria. (ANSA).