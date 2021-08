Ladro sfonda finestra e si ferisce, preso seguendo il sangue

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Due ladri maldestri sono stati arrestati dalla Polizia, a Milano, durante un tentativo di furto in appartamento. Uno dei due, in particolare, si è ferito spaccando un vetro ed è stato rintracciato insieme al complice grazie alle macchie di sangue lasciate per terra durante la fuga.

E' accaduto ieri pomeriggio in via Preneste, a Milano, quando i due, un 32enne e un 24enne, entrambi marocchini e con precedenti, si sono arrampicati fino alla finestra di un appartamento situato al primo piano di uno stabile. Il più giovane ha rotto il vetro della finestra ma, nel farlo, si è procurato un vistoso taglio all'avambraccio. All'interno, inoltre, c'era il padrone di casa, un 44enne etiope, con la madre e la zia, che hanno cominciato a gridare.

I due, vista la mala parata, sono scappati e, quando la polizia è arrivata chiamata dai proprietari, ha visto le tracce d sangue sul marciapiede. Seguendole hanno rintracciato i due e li hanno arrestati. Il ferito, che non ha riportato una lesione grave, è stato suturato al pronto soccorso. (ANSA).