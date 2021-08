Lombardia: dalla Regione 10,5 milioni per i parchi

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - La Regione Lombardia stanzierà 10,5 milioni di euro per i parchi regionali nel biennio 2022/2023.

L'obiettivo, come spiega una nota della Regione, è realizzare opere e progetti che possano contribuire alla tutela dell'ambiente, alla salvaguardia delle risorse naturali disponibili, al mantenimento in efficienza di strutture e infrastrutture presenti nei parchi regionali e al recupero di aree degradate.

"In Lombardia - ha sottolineato l'assessore all'Agricoltura, Fabio Rolfi - abbiamo 24 parchi regionali: il 25% del nostro territorio è protetto. Vantiamo un patrimonio naturalistico e una biodiversità eccezionali che vogliamo tutelare e valorizzare anche in chiave turistica. Le nostre aree verdi hanno bisogno di servizi e di infrastrutture adeguate. Con questo stanziamento eccezionale rendiamo la Lombardia sempre più verde e attrattiva, anche in considerazione delle mutate esigenze turistiche in seguito al Covid-19". (ANSA).