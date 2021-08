COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 06 AGO - Sono 664 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, a fronte di 39.651 tamponi effettuati. Il tasso di positività scende all'1,6% (ieri 2,2%). Scende anche il numero delle persone ricoverate nei reparti ordinari (248, -6), mentre sale il numero dei ricoverati nel reparto di terapia intensiva (35, +4). Una la persona deceduta a causa del virus.

In un rifugio di Mezzoldo, nel Bergamasco, 56 persone sono in quarantena a seguito di 7 casi positivi riscontrati tra alcuni ospiti. Si tratta del rifugio 'Madonna delle nevi', in alta Valle Brembana.

Ieri era risultato positivo un ventunenne di Roma, che fa parte di un gruppo di 50 giovani ed educatori, tra i 15 e i 25 anni, giunti da tutta Italia. Stamattina l'Ats di Bergamo ha fatto sapere che si sono registrati, oltre a lui, gli altri 6 casi positivi. Stanno tutti bene.

Oggi, come nel resto d'Italia, anche in Lombardia è partito l'uso del green pass. Favorevoli ma perplessi per le modalità di controllo i ristoratori di Milano. "Va bene il green pass, noi ci siamo organizzati con la apposita app per controllarli, certo diventa un problema nel momento in cui dobbiamo chiedere il documento perché non siamo dei pubblici ufficiali e non abbiamo l'autorità per farlo", ha commentato Claudio Sadler, chef stellato che a Milano ha due ristoranti in zona Navigli.

In settimana, ha fatto scalpore, a Castiglione d'Adda (il paese d'origine di paziente 1 Mattia Maestri) la morte per Covid della storica edicolante del paese, Maddalena Amiti di 78 anni.

Aveva scelto di non vaccinarsi dopo non aver mai contratto il coronavirus.

Infine, il 3 agosto scorso, la Giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Letizia Moratti, ha approvato la delibera che estende l'offerta di test antigenici rapidi anche alla fascia 6-13 anni. L'obiettivo è riaprire la scuole in totale sicurezza a settembre. (ANSA).