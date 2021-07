Milano: c.destra, sindaco di notte? Serve più Polizia locale

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - "Oggi il sindaco Sala ha rilanciato l'idea del 'sindaco della notte' per coordinare gli operatori attivi sulla sicurezza notturna. Tutto ciò che può contribuire a prevenire e contrastare l'illegalità, soprattutto nella fascia oraria che rischia di essere più pericolosa, è da accogliere favorevolmente, però invito il sindaco a impiegare maggiormente la Polizia Locale di notte anziché pensare a nuove cariche e poltrone". Così la consigliera comunale ed eurodeputata della Lega, Silvia Sardone, ha commentato in una nota la proposta dei Radicali, che sostengono il sindaco Giuseppe Sala con una lista, di istituire la figura del sindaco di notte come avviene in altre città europee.

Anche Fratelli d'Italia, con l'eurodeputato Carlo Fidanza, sostiene che "a Milano servono più agenti della Polizia locale, non un sindaco di notte. La proposta dei Radicali dimostra però una cosa: l'insicurezza della città è sotto gli occhi di tutti, al punto che anche per la lista che ha deciso di appoggiare la candidatura di Beppe Sala servirebbe una figura ad hoc per garantire i cittadini nelle ore più a rischio".

Secondo Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza e consigliere comunale di Fratelli d'Italia, "oggi scopriamo, o almeno lo hanno fatto intendere, che in 5 anni la città dopo l'imbrunire è stata terra di nessuno. Chiedono a Beppe Sala la figura del "Sindaco di Notte", una persona presumiamo eletta, che governi l'anarchia al calar del sole.

Insomma un partito che lo appoggia ammette che a Milano esiste un problema sicurezza. Sala non è stato capace di fare il sindaco di giorno figuriamoci dopo l'imbrunire". (ANSA).