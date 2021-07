Maltempo: allerta gialla per temporali intensi a Milano

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Per la giornata di domani, domenica 25 luglio, sono previste condizioni meteo perturbate sulla Lombardia. In particolare, sul nodo idraulico di Milano, il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta gialla per rischio temporali di forte intensità. Le condizioni perturbate sono previste a partire dalle ore 10.

Il Comune di Milano è pronto ad attivare i monitoraggi della situazione per verificare la necessità di interventi. (ANSA).