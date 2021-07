Incidenti montagna: cade sul Dente del Gigante, morto lecchese

(ANSA) - AOSTA, 23 LUG - Un alpinista italiano di 65 anni, originario di Cortenova (Lecco), è morto nel pomeriggio di giovedì 23 luglio in un incidente sul versante francese del massiccio del Monte Bianco.

E' precipitato per circa 50 metri durante la discesa in corda doppia di una parete del Dente del Gigante ed è morto a causa delle ferite riportate, nonostante i tentativi di rianimazione.

L'incidente è avvenuto verso le 16,30, quando si trovava a 3.850 metri di quota insieme a due compagni di cordata italiani, recuperati illesi ma sotto shock. Sul posto è intervenuto il Peloton de gendarmerie d'haute montagne di Chamonix. (ANSA).