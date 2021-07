COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Cresce il numero di contagiati al Coronavirus in Lombardia e anche il tasso di positività: oggi è di 691 il numero di casi registrati, con un tasso di positività in salita all'1,9%. Ma sono solo 27 i ricoverati in terapia intensiva, uno meno di ieri.

A preoccupare è il dilagare della variante Delta, che a luglio supera di gran lunga le altre. Secondo un'analisi della direzione generale Welfare, il 59% dei nuovi casi è Delta contro il 14% Alpha. Una netta inversione di tendenza rispetto al mese scorso. Inoltre, l'85% dei nuovi positivi non risulta vaccinato, mentre il 9% ha ricevuto una sola dose e solo il 6% ha concluso il ciclo vaccinale. Anche per questo la Regione invita a immunizzarsi.

"Sono 5 milioni i lombardi che hanno completato il ciclo vaccinale, il 50% della popolazione, il 71% della popolazione vaccinabile, mentre continua il buon andamento delle prenotazioni" ha reso noto ieri il vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti. Prenotazioni che sono cresciute dopo l'annuncio del premier Mario Draghi relativo all'obbligo di green pass per alcune attività. Ieri, circa 49mila lombardi si sono prenotati per la vaccinazione, ben 30mila in più rispetto a mercoledì 21 luglio. Oggi, alle ore 20, hanno toccato quota 62.606. La scelta di introdurre l'obbligo del green pass anche per tutti gli operatori del settore fieristico (espositori, visitatori e buyer) è stata pienamente approvata da Luca Palermo, ad di Fiera Milano. E si moltiplicano le iniziative per convincere anche i più giovani a immunizzarsi. Il 20 luglio scorso, ad esempio, l'Università Statale di Milano ha sollecitato i ragazzi a vaccinarsi per avere un posto letto negli studentati.

Infine, una curiosità: due esponenti di spicco della Lega si sono vaccinati in questi giorni. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha ricevuto nel fine settimana la seconda dose di Astrazeneca. Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è invece vaccinato oggi alla Fabbrica del Vapore di Milano.

(ANSA).