Giornalisti: Giampiero Spirito presidente Fondazione Casagit

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Giampiero Spirito è il nuovo presidente della Fondazione Casagit. E' stato eletto all'unanimità dal Consiglio di gestione composto anche da Diego Longhin (vicepresidente), Fausta Chiesa, Giuseppe Caporaso e Stefano Gallizzi.

Romano, 61 anni, Spirito ricopre attualmente anche la carica di presidente di Casagit Servizi srl. Giornalista professionista, è capo servizio di Tv 2000.

La Fondazione Casagit, costituita nel luglio 2019, "concorre ed assicura ai giornalisti italiani - si legge ina una nota - un efficiente e adeguato sistema di sicurezza sociale per tutelare la dignità, l'autonomia nell'esercizio della professione fuori da ogni condizionamento politico ed economico e contribuisce così alla difesa della libertà di stampa nell'interesse generale della comunità nazionale". Può svolgere inoltre attività di ricerca scientifica, formazione, istruzione, educazione.

"La Fondazione è chiamata a tutelare innanzitutto il valore del patrimonio dei giornalisti accumulato in quasi cinquant'anni, ma deve essere anche custode del patrimonio dei valori della categoria a cominciare dalla solidarietà - ha dichiarato Spirito -. In piena sinergia e accordo con la Casagit Salute, società di mutuo soccorso". (ANSA).