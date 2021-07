Milano: Bernardo presenta simbolo, 'a breve programma'

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Un Duomo stilizzato realizzato con delle pennellate colorate e lo slogan 'Insieme ci prendiamo cura di Milano'. Il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, ha dato avvio ufficialmente alla campagna elettorale nel corso di una conferenza stampa in cui sono stati presentati il simbolo e lo slogan della sua corsa, assieme ai leader del centrodestra, con l'eccezione di Giorgia Meloni. "Siamo già partiti con la squadra, col programma, a breve lo presenteremo. - ha detto Bernardo parlando con la stampa a margine dell'evento - La sicurezza rappresenta una priorità sotto vari punti di vista. Non si possono fare piste ciclabili disegnate a mano libera, ci vuole organizzazione".

"In 5 anni nessuno ha ascoltato i cittadini. I nostri progetti non sono per l'oggi e il domani ma per il 2030 e oltre", ha aggiunto. "Continuo a dire che l'obbligatorietà dei vaccini deve essere per i sanitari. Il calendario vaccinale sta correndo verso la copertura di gregge, prego l'ex sindaco di non utilizzarlo come caso politico", ha concluso parlando della campagna vaccinale e chiamando il suo sfidante Giuseppe Sala "ex sindaco".

"Sala è stato il sindaco del salotto e della Galleria, ma Milano sono anche i quartieri di periferia che sono stati dimenticati in questi anni". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della presentazione di Bernardo.

"Luca Bernardo è una persona con autorevolezza, grande competenza e provata concretezza. È una persona abituata al lavoro di squadra e alla gestione di strutture complesse, un uomo con grande capacità di ascolto e grande sensibilità sociale", ha detto Silvio Berlusconi nel corso di una telefonata alla conferenza stampa di presentazione ufficiale. "Di questo ha bisogno Milano, non di un sindaco attento solo ai salotti o all'immagine del centro storico".