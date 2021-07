Inter: Marotta "Mourinho è una volpe, ma ci stimola"

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - "Mourinho lo conosciamo è una grande volpe, è furbo, è abituato a stuzzicare gli avversari, innervosirli e forse stimolarli. Io mi sento sicuramente più stimolato": così l'ad dell'Inter Beppe Marotta, durante la presentazione dei calendari di Serie a su Dazn, commenta le parole di José Mourinho che, durante la sua conferenza di presentazione alla Roma, si riferì ai nerazzurri parlando di club che vince ma poi non paga gli stipendi. "Non è il luogo per fare polemica. Sta a noi non cadere nel tranello, in litigiosità", conclude Marotta. (ANSA).