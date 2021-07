Sanità: Giovanna Pepe direttore Medicina Nucleare a S.Matteo

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Giovanna Pepe è il nuovo direttore dell'Unità Operativa Complessa Medicina Nucleare del Policlinico San Matteo di Pavia. Classe 1977, si è laureata in Medicina e Chirurgia all'Università di Bari dove ha conseguito anche la specializzazione in Medicina Nucleare. Dopo una breve esperienza di attività clinica e di ricerca presso l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, ha lavorato all'Humanitas di Rozzano.

Alla carriera medica ha affiancato quella universitaria.

"Honorary Lecturer" di Medicina Nucleare per l'Università degli Studi di Milano nell'anno accademico 2013-2014, è stata dal 2014 al 2020 tutor per gli studenti di Medicina, professore a contratto nell'ambito del MED 36 per il corso di Medicina e Chirurgia (Medical School) e per il corso di infermieristica per Humanitas University, oltre che co-autrice di numerose pubblicazioni scientifiche di rilievo internazionale e di taluni capitoli di libri.

È attualmente membro della European Association of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (Eanmmi).

"Questo incarico è per me motivo di orgoglio perché mi dà la possibilità di mettermi al servizio di un'istituzione piena di storia e prestigio, come il Policlinico San Matteo - commenta Giovanna Pepe -. È una bella sfida professionale che affronterò con dedizione, con grande slancio e con il proposito di contribuire ad innovare questa realtà già solida. Con i colleghi e i collaboratori inizio a tracciare un nuovo percorso orientato agli entusiasmanti sviluppi sia in campo diagnostico che terapeutico". (ANSA).