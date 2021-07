Sprite diventa trasparente, per essere amica dell'ambiente

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Sprite cambia look e rinuncia, nelle bottiglie in Pet, al suo caratteristico colore verde. Le nuove bottiglie - da 450 e 660 ml, da un litro e da un litro e mezzo - d'ora in poi saranno trasparenti, in modo da essere più facilmente riciclabili.

Si tratta di 12 milioni di confezioni, senza contare che quelle da 450 e 660 ml sono prodotte al 100% con Pet riciclato.

"Il nostro impegno - ha sottolineato Cristina Camilli, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali Coca-Cola Italia - è costantemente rivolto alla realizzazione di packaging sostenibili e più facilmente riciclabili, affinché nessuna bottiglia venga sprecata e possa tornare a nuova vita".

Al lancio della nuova confezione viene affiancata anche una campagna di comunicazione al claim #LetsBeClear, un invito a tutti ad essere trasparenti e a esprimere sempre se stessi, senza filtri o assecondando i pregiudizi, e intanto un modo per sensibilizzare anche al riciclo. (ANSA).