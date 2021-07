Imprese: saldo attivo a Milano, 5mila in più in 6 mesi

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Il sistema delle imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi ha tenuto nell'anno della pandemia. A fronte di un arretramento del 10,1% del Pil territoriale, corrispondente a mancate entrate per 16 miliardi di euro, il saldo delle imprese iscritte all'Ente camerale ha segnato un attivo di 5.050 aziende nei primi 6 mesi dell'anno, superiore alle 4.404 unità aggiuntive registrate nell'analogo periodo del 2020. E' uno dei dati di spicco della 3/a edizione del rapporto annuale 'Milano Produttiva', realizzato dal Servizio Studi Statistica e Programmazione della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi.

Complessivamente nel territorio di Milano, Monza Brianza e Lodi a fine giugno risultano essere 389.651 le imprese attive, in crescita dell'1,08% rispetto al giugno del 2020, quando le imprese attive erano scese dello 0,02%. Un dato decisamente superiore al +0,54% registrato nel giugno del 2019, in epoca pre-Covid. Secondo il segretario generale della Camera di Commercio Elena Vasco si tratta di un "dato complesso da analizzare" che è da interpretare con le "aspettative degli imprenditori" e rappresenta "la speranza degli imprenditori di poter ripartire e ricominciare a esercitare la propria attività". "Questo - commenta - è probabilmente il segno delle cessazioni diminuite tanto rispetto all'analogo periodo del 2019". Determinanti, secondo quanto è emerso nel corso della tavola rotonda 'Ripensare Milano oltre il 2020', anche gli effetti dei ristori del Governo per sostenere le imprese ed evitare la chiusura delle attività.

Quanto all'intero 2021 il tasso di crescita dell'economia previsto è del 5,3% per Milano, del 5,8% per Monza Brianza e del 5,2% per Lodi. Secondo Vasco l'economia del territorio ritroverà i valori pre-Covid nel 2022". (ANSA).