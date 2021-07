Cultura consapevole vino a Salone Mobile e Settimana Moda

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - La promozione della cultura consapevole del vino in tutta la Lombardia partendo da Milano con eventi fuori salone in concomitanza delle manifestazioni del Salone del Mobile e della Settimana della Moda a settembre. E poi nell'appuntamento più importante in ottobre a Vinitaly Special Edition grazie a Regione Lombardia e Unioncamere. E ancora il sostegno dei prodotti nazionali locali in sinergia con il Consorzio Grana Padano. E' la politica post-covid di Ascovilo, l'associazione che raggruppa i 13 consorzi viti-vinicoli lombardi, per il rilancio del settore.

Le iniziative sono state annunciate in occasione dell' approvazione del bilancio 2020 dell'ente e delle linee programmatiche 2021-2022. Sono previste anche manifestazioni per Brescia e Bergamo, capitali della cultura 2023.

"Ritengo strategicamente importante rafforzare la conoscenza dei vini di Lombardia al fine di creare nel consumatore italiano maggiore consapevolezza rispetto all' importanza del settore agroalimentare regionale quale eccellenza nazionale - ha sottolineato Giovanna Prandini, presidente di Ascovilo -. La Lombardia troppo spesso viene descritta come un'area industriale con una scarsa sensibilità ambientale. Al fine di promuovere un percorso formativo e di valorizzazione di buone prassi di sostenibilità per tutti i Consorzi di Ascovilo, verificheremo l'opportunità di estendere progetti di ricerca e valorizzazione della agricoltura di qualità". (ANSA).